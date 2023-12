U Srbiji danas oblačno i hladno

Ujutru slab do umeren mraz i magla ili niska oblačnost.

Tokom dana umereno do potpuno oblačno i hladno, sredinom dana na planinama južne i istočne Srbije sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najniža temperatura od -6 do -1 °C, a najviša dnevna od 1 do 6 °C. Niš Ujutru slab mraz i magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno oblačno i hladno. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura oko -3 °C, a najviša dnevna oko 5 °C. Priština