Ujutro slab do umeren mraz i niska oblačnost. Tokom dana oblačno i hladno, na planinama istočne Srbije mogući sunčani intervali. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od -6 do – 1, najviša dnevma od 1 do 6 stepeni. U Kragujevcu oblačno i suvo sa temperaturom oko 5 stepeni.