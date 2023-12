Oblačno, suvo i hladno – sunčano na planinama južne i istočne Srbije

Ujutru mraz i magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno. Na planinama južne i istočne Srbije sredinom dana se očekuju sunčani periodi. Biće hladno, ujutru temperatura ispod nule, tokom dana do 6 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno, ujutru će biti i magle. Najviša temperatura 3 stepena.

Ujutru slab do umeren mraz i magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i hladno, sredinom dana na planinama južne i istočne Srbije biće sunčanih intervala. Vetar slab jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najniža temperatura od -6 do -1, a najviša dnevna od 1 do 6 stepeni.