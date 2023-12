Vučić o ugovoru Elektrosevera i KEDS: Izbegnuta mogućnost da narod na severu KiM ostane bez struje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zadovoljan što su KEDS i Elektrosever potpisali ugovor, jer se time izbegava mogućnost da ljudi na severu Kosova i Metohije ostaje bez struje. "Još gledamo detalje, sledi potpisivanje ugovora sa stanovništvom.

Kao što znate, svega 11 odsto ljudi na severu je plaćalo struju.Zadovoljen što su KEDS i Elektrosever postigli dogovor, ali time izbegavamo svaku mogućnost da narod na severu Kosova ostane bez električne energije. To je za nas u krajnjoj liniji najvažnije. I za nas je bilo još jedno važno pitanje tu, a to je pitanje imovine. Da se ovakvim sporazumima ne prejudicira pitanje imovine i mislim da su to stvari koje smo uspeli da uradimo", rekao je predsednik Srbije