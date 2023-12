VIDEO: "Marš za sajam" kreće u pet do 12, predvodiće ga glumica Anita Mančić

Glumica Anita Mančić predvodiće danas "Marš za sajam" za koji okupljanje počinje u 11.55 sati kod parka Manjež, u organizaciji pokreta "Kreni-promeni".

Iz "Kreni-promeni" je najavljeno da će povorka građana ići do Beogradskog sajma. Na protest za odbranu Sajma na platformi X pokreta "Kreni-Promeni" pozvala je i glumica Gorica Popović. Naša glumica Gorica Popović poziva vas na protest - Marš za Sajam koji će predvoditi Anita Mančić. Vidimo se u nedelju u pet do 12 kod Parka Manjež! pic.twitter.com/9CwZuua4Hx — Kreni-Promeni (@KPromeni) December 8, 2023 "U nedelju, 10. decembra, u pet do 12, od parka Manjež