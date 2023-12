Vučić (SNS): Ako pobedimo, prosečna plata u Prokuplju će za četiri godine biti preko 1.000 evra

Vučić, čije ime nosi izborna lista oko SNS-a čiji je član i donedavni predsednik, "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", je na političkom skupu naprednjaka u Sportskoj hali "Dr Zoran Đinđić" rekao da će u Prokuplju, ako SNS formira vladu, "za tri i po, četiri godine" prosečna plata biti preko 1.000 evra, dok će na nivou Srbije biti preko 1.400 evra. Govoreći o izbornim listama opozicije, rekao je da oni koji se deklarišu kao desne stranke govore o Kosovu onako kako ne mogu predstavnici vlasti, jer nemaju odgovornost, kao i da iz cele opozicije napadaju njega i njegovu porodicu, ali da njemu "da govori lične stvari o njima ne pada napamet". "Ovde očekujem preko 60 odsto u svakoj opštini u Toplici", zaključio je Vučić. On je prethodno obišao zdravstveni centar u izgradnji od 35.000 kvadrata, za koji je kazao da će biti "modernije opremljen" nego klinički centri u Nišu i Beogradu.{image2} "Već za nekoliko meseci moći ćete da računate na to da u tom zdravstvenom centru lečite svoje bližnje sa najmodernijom opremom koja u svetu postoji", kazao je Vučić. Osnivač organizacije "Solidarnost za Kosovo" i kandidat za poslanika sa liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Arno Gujon, ocenio je da bi tehnička Vlada, koju opozicija planira da napravi ukoliko pobedi na izborima, bila tehnički nokaut za Srbiju i njene građane. "Kad glasamo, ne biramo samo vladu, već budućnost i pravac u kom želimo da idemo. Biramo ljude koji će pretvoriti naše želje i ideale u dela", rekao je Gujon na predizbornom skupu naprednjaka. On je naveo da su se u kampanji predstojećih izbora svi ujedinili protiv SNS-a, ali da će ta stranka "istinom pobediti njihove laži". "Ako pobede slučajno, već 18. decembra će priznati Kosovo, 19. decembra uvesti sankcije Rusiji, 20. decembra raskinuti dobre odnose sa Republikom Srpskom, 21. decembra će proglasiti Srbe za genocidan narod... Mi želimo Srbiju koja se razvija ekonomski i demografski i u koju se ljudi vraćaju iz dijaspore, što se već dešava", rekao je Gujon.