Oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom i susnežicom u nižim predelima. Na planinama sneg. Posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperature od 0 do 3, naviša dnevna od 3 do 7 stepeni. U Kragujevcu promenojivo moguća kiša i temperatura do 5 stepeni.