U utorak oblačno sa mogućom slabom kišom

Očekuje se da će tokom dana biti toplije i suvo vreme, sa sunčanim intervalima dok se uveče i tokom noći očekuje postepeno naoblačenje, koje će uglavnom na severu usloviti kišu.

Duvaće slab do umeren, južni i jugozapadni vetar, koji će posle podne biti istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni Celzijusovih, najviša od 10 do 14 stepeni. Biometeorološka prognoza: Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez. Glavobolja i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.