Hrvatska istraga o švercu tone kokaina dovela do Zvicera

Istražitelji sumnjaju da je Vlado Brkić iz Hrvatske, sa zasad nepoznatim osobama nadimka i kodnih imena „Messi” i „No name/Bambi” i „Master Yoda”, dogovorio preuzimanje velikih količina kokaina na tačno određenim lokacijama na obali Kolumbije.

To se navodi u rešenju USKOK-a o pokretanju istrage, piše „Jutarnji list”. Navodi se da je u vezu sa ovom grupom doveden i Radoje Zvicer, vođa crnogorskog „kavačkog klana”. Kako se ističe, Vlado Brkić, 56-godišnji nezaposleni mašinski tehničar sa poslednjom adresom na splitskom Žnjanu, u dokumentima je hrvatske policije. No, policija ga u oktobru na pomenutoj adresi nije zatekla. Za Brkićem je raspisana poternica, ali do danas nije prešao hrvatsku granicu, piše