Dačić za Betu: U interesu Srbije je da ja budem premijer

Beta pre 2 sata

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da se o njegovoj kandidaturi za premijera može ozbiljno razgovarati tek nakon objave izbornih rezultata, ali da bi u najboljem interesu Srbije bilo da on bude na čelu Vlade. Dačić, koji je nosilac izborne liste "Ivica Dačić -premijer Srbije", kazao je u intervjuu agenciji Beta da će budući premijer biti iz stranke ili koalicije koja na predstojećim izborima osvoji najviše glasova građana. "Normalno je da ja, ispred koalicije SPS-Jedinstvena Srbija, budem kandidat za premijera, kao što je nekad ispred Srpske napredne stranke (SNS) bio Aleksandar Vučić, a ne neko deseti. Smatramo da je u najboljem interesu Srbije da ja budem premijer, ali svakako premijera će predložiti stranka ili koalicija koja na predstojećim izborima osvoji najviše glasova građana", rekao je on. Dačić je dodao da je cilj SPS-a da zajedno sa SNS-om i Vučićem ima poslaničku i odborničku većinu. "Nemam nikakve sumnje da će sledeću vladu ponovo činiti SNS i SPS, zajedno s ostalim strankama koje su s nama u koaliciji", ocenio je. Na pitanje koliko su realna očekivanja Aleksandra Vučića da SNS-u neće biti potrebna podrška SPS-a za formiranje vlade, Dačić je kazao da svaka stranka postavlja svoje političke ciljeve. "Naravno, o tome će građani dati svoje mišljenje, i niko od nas sa sigurnošću ne može da kaže kakav će biti izborni rezultat", rekao je predsednik SPS-a. Komentarišući izjavu Aleksandra Vučića da o njemu ne razmišlja kao o budućem predsedniku vlade, Dačić je rekao da se tek nakon objave izbornih rezultata može ozbiljno razgovarati o tome. "O mojoj kandidaturi se može razgovarati tek nakon objave izbornih rezultata i to sigurno neće biti način za ucenjivanje bilo koga", naglasio je. Upitan šta najviše zamera SNS-u za 11 godina koliko je SPS u koaliciji s tom strankom, Dačić je kazao da nikada nije upućivao zamerke koalicionom partneru jer smatra da su zajedno odgovorni za situaciju u državi. "Delimo odgovornost i za ono što je dobro i za ono što je loše. Za sve ono što bi moglo da bude bolje svi zajedno snosimo odgovornost", naveo je. {image2} Upitan da definiše tri najveća problema s kojima se suočavaju stanovnici Srbije, Dačić je rekao da pozicioniranost određenih pitanja često zavisi od aktuelnih događanja. "Pitanje Kosova i Metohije u nekoj mirnoj situaciji ne dolazi na sam vrh interesovanja građana. Drugo pitanje je socijalno-ekonomski položaj ljudi i njihova želja za poboljšanjem životnog standarda i sigurnošću radnih mesta. Kao treći problem mogao bih da definišem opštu brigu za društvenu nadgradnju, kao što je obrazovni i zdravstveni sistem i stanje životne sredine", ocenio je. Komentarišući navode pojedinih analitičara da, pozivajući se na bivšeg predsednika Slobodana Miloševića SPS vodi regresivnu kampanju kojom najavljuje povratak u devedesete godine, Dačić je rekao da su te tvrdnje "gluposti". "Mi se ne pozivamo na Slobodana Miloševića, samo odgovaramo na tvrdnje opozicije 'da će se desiti 6. oktobar'. Ja sam im odgovorio da se neće desiti 6. oktobar jer više neće biti 5. oktobra. Opozicija se sada grozničavo trudi da nađe zamenu za (Vojislava) Koštunicu, jer stavovi kvazi evropske i kvazi patriotske opozicije nisu u skladu s nacionalnim interesima Srbije kada su u pitanju odnosi prema Republici Srpskoj, Kosovu i Metohiji ili NATO", naveo je on. Dodao je da su Slobodan Milošević i Tito (Josip Broz) prošlost. "Oni su prošlost, a ja sam sadašnjost. A to što je Miloševićev unuk Marko na našoj listi je njegova želja. Marko je iskreni socijalista i on se u SPS nije aktivirao zbog dede. Ta nova generacija socijalista sigurno neće voditi politiku iz devedesetih godina", smatra predsednik SPS-a. Na pitanje šta garantuje biračima ako i posle izbora SPS bude stranka na vlasti, Dačić je kazao da su prioriteti socijalizam i patriotizam. Komentarišući zamerke da se kao stranka koja se zalaže za socijalizam ne bori dovoljno za prava radnika, Dačić je kazao da ta primedba "nije tačna". "Više puta sam razgovarao sa sindikatima i nudio im da budu na našoj listi kako bi se u parlamentu lakše borili za svoja prava. Da bi se ostvarila socijalna pravda morate da imate ekonomski razvijeno društvo. Otvoren sam za razgovore sa sindikatima da vidimo na koji način možemo da pomognemo radničkoj klasi", rekao je on. {image3} Upitan zbog čega u većini privatnih domaćih i inostranih firmi ne postoji sindikalno organizovanje, predsednik SPS-a je kazao da po zakonu sindikat nije zabranjen. "Od radničke klase zavisi kako će se organizovati. Organizovanje sindikata bi trebalo da bude regulisano kao u Evropskoj uniji prema socijalnoj povelji", naveo je. Upitan zašto u kampanji ne spominje borbu protiv kriminala i korupcije, iako je Srbija na globalnoj listi 'Transparensi internacionala' među najkorumpiranijim zemljama u Evropi, Dačić je rekao da je borba protiv kriminala i korupcije obaveza svih koji se bave politikom, kao i nadležnih državnih institucija. Na pitanje da li ima rešenje za inflaciju, koja je u Srbiji među najvećim u Evropi, Dačić je rekao da je i pored spoljnih uticaja na rast cena obezbeđena stabilnost tržišta. "Robne rezerve su bile pune, tako da nismo imali probleme sa snadbevenošću tržišta ni za vreme epidemije Kovida-19, ni sada u ovo konfliktno vreme. Vlada je preduzela sve mere da se pomognu kategorije stanovništva kojima je pomoć potrebna i da se preduzmu druge mere kako bi se inflacija smanjila i zaustavila", kazao je. Komentarišući drastičan rast cena hrane u Srbiji, Dačić je rekao da je hrana poskupela u celom svetu. "Mi ne možemo da budemo izolovano ostrvo. Štetni efekti su mnogo manji u Srbiji nego u drugim evropskim zemljama", smatra on. Upitan da oceni životni standard građana čija je medijalna plata 550 evra, a prosečna penzija 330 evra, Dačić je kazao da je u poslednjih deset godina povećan broj zaposlenih i stranih investicija. "Stvoreni su uslovi za ekonomski razvoj koji može da donese povećanje plata i penzija. Plate i penzije su značajno povećane, ali to nije dovoljno i s time treba nastaviti", zaključio je Dačić.

(Beta, 12.12.2023)