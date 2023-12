Jutro hladno, tokom dana toplije uz sunčane intervale

U prepodnevnim satima na severu vedro, u ostalim krajevima oblačno ponegde sa slabom kišom koja bi se mogla lediti na tlu, na planinama slab sneg.

Tokom dana suvo sa sunčanim periodima, a uveče i tokom noći novo naoblačenje ponegde s kišom. Temperatura od nule do 6, tokom dana do 14 stepeni. Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, koje će uglavnom na severu usloviti kišu. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, posle podne istočni i jugoistočni. GZS PODELI: