Marko Čubrilo izbacio novu prognozu: Sutra u Srbiji do +18, ali evo koji krajevi mogu da očekuju sneg ovih dana

Danas je prognozirana temperatura do +14 stepeni, sutra do +18, ali sprema se zahlađenje.

U Srbiji danas toplije i suvo vreme sa sunčanim intervalima. Uveče i u toku noći postepeno naoblačenje, koje će uglavnom na severu usloviti kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni, posle podne istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 14 stepeni. Sutra pretežno oblačno i još toplije, sa temperaturama do 17 stepeni. U toku dana uglavnom na severu, a uveče i tokom noći i u većini krajeva kiša, samo će