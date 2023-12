U Srbiji sutra pretežno oblačno i toplo vreme

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i toplo vreme, u toku dana severu, a uveče i tokom noći i u većini krajeva, sa kišom, samo će se na jugu i jugoistoku zadržati suvo, ;saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama povremeno jak južnih pravaca. Najniža temperatura od 2 do 10 stepeni Celzijusovih, najviša od 8 do 17 stepeni. U Beogradu sutra pretežno oblačno i toplo vreme koje će tokom dana biti bez padavina sem moguće slabe jutarnje kiše. Jače padavine se očekuju uveče i tokom noći. Duvaće umeren južni i jugoistočni vetar. Očekuje se najniža temperatura od sedam stepeni do 10, najviša oko 17 stepeni, prenosi