Milivojević: Sada se juriš vodi olovkom u ruci – ovo je kraj Vučićevog režima

Kandidat za poslanika na listi „Srbija protiv nasilja“ Srđan Milivojević ocenio je da 17. decembra birači treba da podvuku crtu na sve afere koje su obeležile godine iza nas kao i da se izborima odlučuje da li ćemo živet slobodno ili ne.

Završna izborna konvencija koalicije Srbija protiv nasilja biće održana danas u Beogradu. Skup je zakazan za 18 sati na trgu Republike, a nakon skupa planirana je šetnja do Republičke izborne komisije. „Konvencija ima protestni karakter. Nama nije ideja da se takmičimo u obaranju ruke sa SNS“, istakao je Srđan Milivojević. Šetnja do RIK-a ne predstavlja nikakvu pretnju, smatra on. „Sigurno ne pretimo. Mi nismo politička grupacija koja svoj politički program bazira