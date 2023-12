Splav "Boem" na Dunavskom keju u Smederevu tokom noći je do pola potonuo, preneo je RTS.

Na teren je ubrzo došla vatrogasna ekipa. Kako je potvrđeno RTS-u, nema povređenih osoba. Uzrok potonuća za sada nije poznat. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)