Vučić: Putin znao da je dobar potez smanjivanje plata i penzija, ali da je to Srbija morala to da uradi

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući u Ćirilici na televiziji Hepi prokomentarisao je da je Vladimir Putin znao da je dobar potez smanjenje plata i penzija.

Kaže da je predsednik Rusije Vladimir Putin znao da je dobar potez smanjivanje plata i penzija, ali da je to Srbija morala to da uradi. - Da to nismo uradili sada ne bismo imali ništa - rekao je Vučić. Postoje prilike kada moraš da prihvatiš određene poraze, zbog situacije u kojoj se nalazi zemlja. - Nisam ja idiot, morao sam da smanjim plate i penzije, zemlja je bila u izuzetno teškoj situaciji. Dakle, ne radiš ti to zato što si budala,