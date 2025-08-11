“Oceni Rusije i Srbije dobri, ali…”

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko ocenio je odnose Srbije i Rusije “generalno pozitivno”, ali da je bilo i zabrinjavajućih stvari i kao jednu pomenuo situaciju oko srpske municije, koja je stizala Ukrajinu.

“Beograd se nije pridružio nelegitimnim merama Evropske unije i nema nameru da to učini. Nastavljamo saradnju koja ipak ne ide istom brzinom kao ranije, jer su zemlje u okruženju Srbije većinom raspoložene antiruski. U ovom smislu sankcije prave logističku smetnju”, rekao je Harčenko u intervjuu za list Politika i dodao da, bez obzira na to, dve države rade na ekonomskom planu. On je dodao da je bilo i zabrinjavajućih stvari i, kao primer naveo da je Beograd