“Oceni Rusije i Srbije dobri, ali…”

Vesti online pre 20 minuta  |  Politika (A. S.)
“Oceni Rusije i Srbije dobri, ali…”

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko ocenio je odnose Srbije i Rusije “generalno pozitivno”, ali da je bilo i zabrinjavajućih stvari i kao jednu pomenuo situaciju oko srpske municije, koja je stizala Ukrajinu.

“Beograd se nije pridružio nelegitimnim merama Evropske unije i nema nameru da to učini. Nastavljamo saradnju koja ipak ne ide istom brzinom kao ranije, jer su zemlje u okruženju Srbije većinom raspoložene antiruski. U ovom smislu sankcije prave logističku smetnju”, rekao je Harčenko u intervjuu za list Politika i dodao da, bez obzira na to, dve države rade na ekonomskom planu. On je dodao da je bilo i zabrinjavajućih stvari i, kao primer naveo da je Beograd
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Ambasador Rusije u Srbiji: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom koja je išla Ukrajini

Ambasador Rusije u Srbiji: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom koja je išla Ukrajini

Radio 021 pre 1 sat
Harčenko: Nadam se da je Vučić rešio problem sa municijom za Ukrajinu

Harčenko: Nadam se da je Vučić rešio problem sa municijom za Ukrajinu

Nedeljnik pre 1 sat
Bocan Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

Bocan Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

Nova pre 1 sat
Bocan Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

Bocan Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

N1 Info pre 2 sata
Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

Beta pre 1 sat
Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

Danas pre 1 sat
Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

Harčenko: Nadamo se da je Vučić rešio problem s municijom za Ukrajinu

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaZa Evropsku SrbijuUkrajinaRusijasrbijavestiRuski ambasador

Politika, najnovije vesti »

Srbija se nije uskladila sa četiri mere EU Belorusiji i Rusiji zbog Ukrajine

Srbija se nije uskladila sa četiri mere EU Belorusiji i Rusiji zbog Ukrajine

N1 Info pre 45 minuta
Predsednica Skupštine Novog Sada: Crkva na Limanu za stradale u Novosadskoj raciji 1942. godine

Predsednica Skupštine Novog Sada: Crkva na Limanu za stradale u Novosadskoj raciji 1942. godine

Beta pre 40 minuta
"Vučić nam se juče uključio na sednicu odbora u novom sadu": Miloš Vučević o izborima: "Biće to teška utakmica, blokaderska…

"Vučić nam se juče uključio na sednicu odbora u novom sadu": Miloš Vučević o izborima: "Biće to teška utakmica, blokaderska lista u prednosti"

Blic pre 25 minuta
Bocan-Harčenko: Presuda Dodiku nema veze sa pravom

Bocan-Harčenko: Presuda Dodiku nema veze sa pravom

RTV pre 30 minuta
Becalel Smotrič: Krajnje desničarski ministar koji želi povratak izraelskih naseljenika u Gazu

Becalel Smotrič: Krajnje desničarski ministar koji želi povratak izraelskih naseljenika u Gazu

Radio 021 pre 30 minuta