Držao dva noža i pretio ubistvom: Hapšenje u Raškoj: Bejzbol palicom uništio očev auto, pa se zaključao u stan

Policija iz Raške uhapsila je muškarca L.B. (35) iz ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On je, kako se sumnja, u utorak uveče, u okolini Raške, najpre bejzbol palicom oštetio očev automobil „zastava“, a kada je policija došla, pretio da će nekog ubiti držeći dva noža. Zatim se zaključao u stan u kojem su se nalazili njegovi otac (60) i majka (54). Nakon razgovora sa policijskim službenicima, osumnjičeni je izašao iz stana, a policija ga je brzom intervencijom savladala i uhapsila. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu