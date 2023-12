Delovi Novog Sada bez vode

Novi Sad – Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode su pojedini delovi Novog Sada.

Zbog radova na sanaciji havarije do 15 časova vode neće biti na Futoškom putu, od Bulevara Evrope do Bulevara Slobodana Jovanovića, zatim u Gavrila Principa i Železničkoj koloniji. Suve slavine su i u kvartu oivičenom bulevarima Jovana Dučića, Kneza Miloša, Vojvode Stepe i Ulicom braće Dronjak. Potrošači u ovom delu Novog sada bez vode će biti do 19 časova. Kako navode u JKP „Vodovod i kanalizacija“, postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude