Sa prolećnih 20 stepeni padamo na 0! Vremenska prognoza za celu Srbiju i Beograd: Evo kakvo će vreme biti u prestonici za vikend i početkom naredne sedmice

Nakon 20 stepeni u plusu, koliko je izmereno u sredu posle 12 časova u Valjevu, u Srbiji će u četvrtak 14. decembra biti oblačno i hladnije, ali i dalje natprosečno toplo za ovo doba godine.

U vremenskoj prognozi “Weather2Umbrella” se navodi da će povremeno padati kiša, koja će u planinskim predelima preći u sneg. Ujutro i pre podne se suvo očekuje na jugu i istoku zemlje. Obilnije padavine očekuju se krajem dana na jugu, dok će na severu Srbije do kraja dana padavine prestati. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, pre podne na jugu i istoku jugozapadni. Jutarnja temperatura će biti od 2 stepena na istoku i jugoistoku do 8 stepeni na severu