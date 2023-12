Pijani otac pretukao ćerku posle svađe! Porodično nasilje u Obrenovcu - Više puta je udario u glavu

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, te mu je pisana i prijava za nasilje u porodici.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, te mu je pisana i prijava za nasilje u porodici. Muškarac D. B. (66) uhapšen je 12. decembra u Obrenovcu zbog sumnje da je pijan pretukao ćerku J. M. (39) posle svađe. Kako se saznaje, on je je više puta udario u glavu. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, te mu je pisana i prijava za nasilje u porodici. Ako trpite nasilje, kontakt telefoni Savetovališta protiv nasilja u porodici (SOS telefon i sigurna kuća) su: Hitni