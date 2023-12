Vučić u Kragujevcu: I politički protivnici znaju da će SNS pobediti na izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Kragujevcu, izrazio uverenje da će koalicije oko Srpske napredne stranke (SNS) da pobedi na decembarskim izborima i obećao "odgovornu i poštenu vlast".

On je, na skupu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" naveo da to znaju i njihovi politički protivnici, te ih optužio da žele "da vrate Srbiju u prošlost". "U Srbiji se vlast osvaja samo narodnom voljom", kazao je Vučić, te pozvao građane da izađu na izbore 17. decembra. Zahvali se svima na podršci i kako je kazao "divnoj kampanji i do sada najvećoj podršci". Kazao je i da "Srbija ima veliku priliku da u naredne četiri godine napravi najveći (privredni)