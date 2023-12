Danas kišovito i hladnije, na planinama sa snegom: Temperatura do 12°C

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar

U Srbiji u četvrtak oblačno i hladnije, ali i dalje natprosečno toplo za ovo doba godine, povremeno sa kišom, koja će u planinskim predelima preći u sneg. Ujutro i pre podne suvo se očekuje na jugu i istoku Srbije. Obilnije padavine očekuju se krajem dana na jugu Srbije, dok će na severu Srbije do kraja dana padavine prestati. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, pre podne na jugu i istoku jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2°C na istoku i jugoistoku do 8°C