Kako igrati Android igrice na Windows računaru!?

Nije uvek neophodno imati Android uređaj kako biste igrali Android igrice.

Ako znate kako se te Android igre igraju na računaru onda vrlo lako možete bilo koji Windows računar pretvoriti u Android gejming mašinu! Evo šta treba da uradite... Android i Windows imaju sličnu ulogu. Oni su praktično tu kako bi posredovali između nas i aplikaicija koje mi želimo da koristimo. Međutim, način na koji to radi Windows se razlikuje od toga kako Android sve to obavlja. Ako pokušate da pokrenete Android aplikaciju na Windows platformi, to je ravno