Mali Mario će uživati u luksuzu! Ovde će Marija Šerifović živeti sa sinom, soba za bebu je već spremna, pogledajte ovaj glamur!

Marija Šerifović dobila je bebu u z pomoć surogat-majke.

Dete se rodilo u Los Anđelesu, gde se pop zvezda i sada nalazi, a uskoro će dovesti sina Maria u Srbiju. Zajedno sa majkom Vericom brine o sinu, kom je dala ime Mario, a koja je bila uz nju sve vreme. Marija će sa detetom živeti u Beogradu. View this post on Instagram A post shared by Marija Serifovic (@serifovic) Marija Šerifović se pre dve godine uselila u luksuzni stan u Beogradu na vodi koji je znatno veći i luksuzniji od onog u kom je pre živela u jednom