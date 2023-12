Paklene vesti stižu iz izraela: Oglasio se Netanijahu sa opasnom porukom

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je da je tragična smrt trojice talaca, koje su greškom ubili pripadnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) u petak, slomila srce nacije i poručio da će se kopnena operacija IDF nastaviti sve dok Hamas ne bude uništen.

„Borimo se za svoj opstanak i moramo nastaviti do pobede, uprkos međunarodnom pritisku i gubicima koje Izrael trpi“, istakao je Netanijahu na konferenciji za novinare. On je rekao da žali zbog tragične smrti trojice talaca - Jotama Haima (28), Samera Talalke (22) i Alona Šamriza (26), koje su greškom ubili vojnici IDF-a u petak ujutro, prenosi Tajms of Izrael. „Dodirnuli su spas, a onda se dogodila katastrofa. Pitao sam se, a nesumnjivo su se i svi Izraelci pitali: