Pistorijus: Evropa mora što pre da osigura bolju sopstvenu odbranu

Evropa mora što pre da osigura bolju sopstvenu odbranu zbog toga što bi se krajem decenije mogle pojaviti nove vojne pretnje i pošto se fokus SAD pomera ka regionu Indo-Pacifika, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

On je rekao za “Velt am zontag” da je Rusija značajno povećala proizvodnju oružja zbog rata u Ukrajini, istovremeno preteći baltičkim državama, Gruziji i Moldaviji. U međuvremenu, SAD će verovatno smanjiti svoje vojno angažovanje u Evropi jer se više okreću Indo-Pacifiku, istakao je Pistorijus, navodeći da zbog toga Evropljani moraju više da se angažuju da bi sami osigurali bezbednost kontinenta. On je napomenuo da će, ipak, biti potrebno vreme da Evropa