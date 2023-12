U brodolomu kod Libije utopio se najmanje 61 migrant

Najmanje 61 migrant utopio se nakon brodoloma kod Libije, saopštila je Međunarodna agencija UN za migracije (IOM).

Među utopljenicima ima i žena i dece. Iz IOM-a su u objavi na društvenoj mreži Iks (Tviter) naveli da se na brodu, prema rečima preživelih, nalazilo 86 ljudi, prenosi RTS. Dodali su da je brod isplovio iz mesta Zvara u Libiji. Iz IOM-a podsećaju da područje Mediterana i dalje ostaje najopasnija migrantska ruta. 🚨 61 migrants including women and children drowned following a tragic shipwreck off Libya. According to the survivors, the boat with around 86 people left