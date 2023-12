„Samo da to obavimo i idemo“: Nova.rs objavila snimak iz autobusa sa biračima iz BiH

Portal Nova.rs objavio je razgovor sa glasačima iz Bosne i Hercegovine koji su pristigli kod "Arene" odakle su dalje krenuli na kvantašku pijacu. „Tamo ih je čekao autobus koji ih je dalje preusmerio do biračkih mesta na kojima je planirano da glasaju.

Iz audio snimka se jasno čuje da birači treba da glasaju, ali ne znaju gde. Jasno im je samo da je to na opštini Voždovac, ali ne znaju na kom biračkom mestu“, piše Nova.rs. Vozač: Pa šta je problem sad? Glasači: Smrzli smo se ovde, ništa nije organizovano. Vozač: Pa kako nije, slagali vas znači? Na pitanje šta je to trebalo da bude organizovano i da li su ih to slagali, odgovor je bio: Glasači: Mi ne znamo gde smo. Vozač: U Beogradu smo, gospođo. Glasači: Znamo,