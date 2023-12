Šta je poručio Nestorović o izbornom uspehu njegove liste Mi – Glas iz naroda

Nosilac liste „Mi – Glas iz naroda“ na republičkim izborima Branimir Nestorović izjavio je večeras da je uspeh koji je ostvarila ta lista ogroman i da „99 odsto neće ulaziti ni u kakve koalicije i da neće trgovati“.

Bićemo to što jesmo. Rašćemo dalje i to će se širiti, rekao je Nestorović i dodao da bi bilo glupo da narodnu energiju koja je uložena u tu listu iznevere na prvom koraku. On je rekao da listi „Mi – Glas iz naroda“ niko nije davao šanse, a ušli su u krug četiri, pet najjačih partija u zemlji, bez novca, infrastukture. Nestorović je rekao i da ih je kampanja koštala 12.000 evra.