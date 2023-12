CRTA: Na izbore izašlo 59,1 odsto građana

Na izbore u Srbiji izašlo je 59,1 odsto birača sa pravom glasa, saopštila je CRTA.

Republička izborna komisija saopštila je da je do 18 časova glasalo 51,93 odsto. Predsednik Republičke izborne komisije rekao je da se glasanje nesmetano odvija na svim biračkim mestima. Prema procenama CeSID/IPSOS izlaznost je bila 59,3 odsto. U Beogradu je izlaznost bila 58,5 odsto. U Vojvodini do 18 sati glasalo 52,24 odsto upisanih birača Izlaznost birača na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine do 18 časova bila je 52,24 odsto, saopštila je danas