Lopov uleteo u prodavnicu i ukrao dva telefona i jedan ručni sat: Policija pronašla ukradene predmete a kradljivac završio u pritvoru Jagodina - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Svilajncu, brzom akcijom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili Ž.

J. (1981) iz okoline Svilajnca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio to krivično delo. Kako se sumnja, on je juče provalio u prodavnicu mobilnih telefona i ukrao dva telefona i jedan sat. Policija je pronašla ukradene predmete i oni će biti vraćeni vlasniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. 18.12.2023.