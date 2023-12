U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplije.

Ujutro slab, lokalno i umeren mraz, a u Vojvodini, po kotlinama i rečnim dolinama magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne. Vetar uglavnom slab promenljiv, na istoku umeren i jak zapadni. Najniža temperatura od minus 6 do 1, u Negotinskoj Krajini oko 4, najviša od 6 do 14 stepeni Celzijusa. U Beogradu ujutro slab mraz, u nižim delovima grada i kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od minus 3 do