U Srbiji u sredu umereno oblačno sa sunčanim intervalima

U Srbiji će u sredu, 20. decembra vreme biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, samo se ujutru očekuje slab mraz po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije, kao i magla ponegde u Vojvodini, saopštio je danas Republički hidro-meteorološki zavod.

Pre podne će duvati slab južni, posle podne slab do umeren severozapadni vetar, sa temperaturama od minus pet do 12 stepeni, prenosi Tanjug. U Beogradu se ujutru na širem području grada očekuje slab mraz, dok će tokom dana biti malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Pre podne će duvati slab južni, posle podne slab do umeren severozapadni vetar, a temperature će se kretati od minus dva do osam stepeni.