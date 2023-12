Vremenska prognoza za 20. decembar 2023.

Iz srednje Evrope na Balkan sutra stiže umereno naoblačenje ali se padavine ne očekuju. Ipak, to će spustiti temperaturu u proseku za 5 stepeni. Ujutru od -5 do 2 stepena, najviša dnevna do 12 stepeni. U Beogradu periodi sunčanog vremena i najviša dnevna 8 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 20.12.2023. Sreda: Ujutro slab mraz, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije, kao i ponegde u Vojvodini magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar pre podne slab južni, posle podne slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od -5 do 2, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. Uveče i noću oblačno, u drugom delu noći na jugozapadu ponegde