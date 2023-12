"Ukrajina nije blizu poraza": Zelenski: Vojska traži mobilizaciju još pola miliona ljudi

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je juče da je ukrajinska vojska zatražila da bude mobilisano još između 450.000 i 500.000 ljudi.

- Pitanje je vrlo osetljivo. Iz vojske su ukazali na nedostatak ljudska i zatražili mobilizaciju dodatnih 450.000 do 500.000 ljudi. To je ozbiljan broj -rekao je Zelenski na konferenciji za medije, prenosi ukrajinska Pravda. On je dodao da će vojni i vladini zvaničnici razgovarati o ovom "osetljivom pitanju", nakon čega će dodatnu mobilizaciju razmotriti parlament, i istakao je da bi tako masovna mobilizacija zahtevala dodatno finansiranje. - Za to će biti potrebno