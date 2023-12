Rusija je pokrenula novi vazdušni napad na Kijev, a ukrajinska protivvazdušna odbrana odbija napade, saopštila je večeras vojna uprava Kijevske oblasti. ❗️Air defense systems are operational in the #Kyiv region, as reported by the Regional Military Administration. — KyivPost (@KyivPost) December 19, 2023 Vojna uprava je pozvala stanovnike da ostanu u skloništima, preneo je Rojters. Kurir.rs/Blic Kurir