Direktorka „Batuta“: U Srbiji registrovano tri tipa virusa gripa očekuje se povećanje obolelih

Direktorka Insituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ Verica Jovanović rekla je danas da je u Srbiji registrovano tri tipa virusa gripa i da se očekuje povećanje obolelih u periodu slavlja i većih okupljanja u vreme predstojećih praznika.

Najveći broj zaraženih očekuje se krajem januara i u februaru, rekla je ona u jutranjem programu Radio-televiziji Srbije. Prema njenim rečima, do sada je iskorišćeno 78 odsto svih raspoloživih vakcina protiv gripa. Jovanović je preporučila da svi koji se do sada nisu vakcinisali to učine što pre, jer je neophodno dve do tri nedelje da se razvije imunitet. Kako je objasnila, naročito je važno da se vakcinišu osobe sa hroničnim bolestima i onkološki pacijenti. Kada