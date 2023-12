Ujutro slab mraz, po kotlinama i dolinama reka južne i zapadne Srbije, kao i ponegde u Vojvodini, moguća magla. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar, pre podne slab južni, posle podne slab do umeren severozapadni. Najniža tenperatura od -5 do 2, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. U Kragujevcu promenljivo oblačno sa temperaturom do 12 stepeni.