Šmit za N1 pojasnio ultimatum koji je dao i poručio: Dodik nije kralj, niti vladar, niti je iznad zakona

Visoki predstavnik Kristijan Šmit je u Pressingu na N1 Sarajevo rekao da Milorad Dodik nije niti kralj, niti vladar, niti da je iznad zakona. “Imam ideju, evropske integracije su važne, ali ljudi imaju teškoće da shvate u čemu je reč.

U Briselu sam rekao da vidimo šta možemo uraditi da zagađenje vazduha u Sarajevu popravimo, da dođemo na evropski standard. Ako nam to uspe, za ljude je to veći argument za Evropu nego neki zakoni. U pravom smislu reči ovde “smrdi”, i moramo uraditi nešto po tom pitanju. Šta se loži, čime ljudi greju? Ako neko nema novca da koristi gas, onda se moramo i za to pobrinuti. To su socijalna pitanja. Ne mogu svi sebi priuštiti grejanje”, rekao je Šmit, prenosi N1.