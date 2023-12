Moguće da Nestorovićeva lista zatraži mesto gradonačelnika, „ali pod određenim uslovima“

Jedan od osnivača liste "Mi - glas iz naroda" Aleksandar Pavić rekao je da bi ta lista mogla da traži mesto gradonačelnika Beograda, ali isključivo pod određenim uslovima.

On je za Danas rekao da bi to podrazumevalo da odmah nakon izbora gradonačelnika sa ove liste usledi zahtev da se rasformira Gradska izborna komisija (GIK), postave novi članovi i pregleda i prekontroliše birački spisak Grada Beograda uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova, sa kontrolom kretanja adresa. „Da se vidi da li je i koliko ljudi preseljeno. Ako se utvrdi da jeste, to je neregularnost i gradskih i republičkih izbora, te je to osnov za nove izbore“,