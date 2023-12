Vučić i Dačić imali prvi postizborni sastanak, razgovori će biti nastavljeni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je u petak 22. decembra da je imao prvi postizborni razgovor sa predsednikom Socijalističke partije Srbije Ivicom Dačićem o važnim temama za budućnost Srbije.

Vučić je na Instagramu naveo da će razgovori uskoro biti nastavljeni. 'Čudno, Ivica Dačić nije mnogo kasnio. Prvi postizborni razgovor sa predsednikom SPS o važnim temama za budućnost naše zemlje. Razgovore nastavljamo uskoro, ali, na Ivicin zahtev, u neke popodnevne sate', napisao je Vučić. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Izvor: FoNet