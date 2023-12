Lider Dveri Boško Obradović: Podnosim ostavku, ali ostajem u politici

Izbori 2023. "To je elementarna etika, to je moral u politici. S obzirom da se Dveri i ja od početka zalažemo za moral, vreme je da to sada pokažemo i na sopstvenom primeru“, poručio je Boško Obradović

Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović rekao je da sutra podnosi ostavku na mesto lidera stranke. Obradović je prvi lider neke stranke koji je posle ovih izbora konkretno rekao da će zbog loših izbornih rezultata podneti ostavku. Takođe je istakao da se ne povlači iz politike i smatra da je ono što predstavljaju Dveri najbolje za Srbiju, kao i da će ostati u tom pokretu. "Ja ću sutra imati konferenciju za medijd u sedištu srpskog pokreta Dveri, gde ću analizirati