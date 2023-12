Sutra u Srbiji uglavnom suvo, temperatura do 17 stepeni

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, suvo i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slaba kiša se pre podne očekuje u Banatu, Braničevskom okrugu i na istoku Srbije. Tokom dana postepeno razvedravanje pa se posle podne u većini mesta očekuju duži sunčani intervali. Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar, na istoku jak severozapadni. Jutarnja temperatura biće od nule do sedam, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U Beogradu će biti suvo i toplije. Ujutro umereno do potpuno oblačno, a uz delimično razvedravanje se popodne očekuju i duži