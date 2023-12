Pre podne oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom.

U brdsko – planinskim predelima moguć sneg. Na jugi Srbije moguća poledica. Vetar umeren do jak, severozapadni, na istoku zemlje olujne jačine. Posle podne prestanak padavina uz slabljenje vetra. Najniža temperatura od -1 do 7, najbiša dnevna od 8 do 12 stepeni. U Kragujevcu oblačno sa kišom i temperaturom do 7 stepeni.