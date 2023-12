Uhapšen zbog sumnje da je, tvrdeći da ima pištolj, pretio studentima Filozofskog

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su U.

D. (2004) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. On se sumnjiči da je, tvrdeći da poseduje pištolj, više puta pretio studentima i profesorima Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji studira, saopštio je danas MUP. Policija je pretresom kuće u kojoj U. D. boravi pronašla predmete sa antisemitskim porukama, a utvrđeno je da ne poseduje vatreno oružje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz