Hapšenje u Jagodini: Provalio u kladionicu, potom pretio radniku pumpe sekirom i ukrao tri telefona i 110.000

M. S. (37) uhapšen je u Jagodini zbog sumnje da je izvršio razbojništvo i tešku krađu u pokušaju. Kako se sumnja, on je juče provalio u kladionicu iz koje ništa nije uzeo, a potom otišao do benzinske pumpe gde je, uz pretnju sekirom, od radnika ukrao tri mobilna telefona i 110.000 dinara. Policija ga je identifikovala i kod njega pronašla deo ukradenih predmeta koji će biti vraćeni vlasniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu