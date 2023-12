Danas kišovito, u jednom delu Srbije očekuju se ledena kiša i sneg: Temperatura do 14°C

Duvaće jak severozapadni vetar

U Srbiji u subotu umereno do pretežno oblačno sa kišom, na višim planinama sa snegom, dok se ujutro na jugu i jugoistoku Srbije ponegde očekuje i ledena kiša. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, u Vojvodini i veoma jak, na istoku Srbije sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od -2°C na jugu do 6°C na zapadu Srbije, maksimalna dnevna od 8 do 14°C. U Beogradu u subotu oblačno i vetrovito sa kišom. Duvaće jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 4°C,