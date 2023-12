Sutra pretežno sunčano i natprosečno toplo

Beta pre 1 sat

Sutra ujutru će se po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije stvarati magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne a u ostalim krajevima će biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i jugozapadni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od nule do devet stepeni, a najviša od 12 stepeni na jugu i jugoistoku do 20 stepeni na istoku Srbije. U Beogradu će biti pretežno sunčano i natprosečno toplo. Duvaće slab vetar, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od šest do devet stepeni, a najviša od 17 do 19. U Srbiji će naredne sedmice ujutru u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama biti magla, a danju suvo sa sunčanim periodima i dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine, osim u nižim predelima gde će se magla duže zadrži.

U subotu će na severu, a u nedelju i ponedeljak, 1. januara, i u ostalim krajevima biti naoblačenje sa kišom. Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 25. decembar 2023: Biometeorološke prilike će uticati relativno povolјno na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Osobe sa srčanim obolјenjima i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti izvesne tegobe.

(Beta, 12.24.2023)