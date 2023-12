Prednovogodišnje proleće: Kad se raziđu oblaci, biće i do 17 stepeni, a šok sledi početkom sedmice

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u nedelju će biti umereno do potpuno oblačno, suvo i toplije.

A do kraja godine neće biti padavina i s prolećnom temperaturama. Na početku sedmice i do 19 stepeni. Ujutro i delom pre podne umereno do potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a zatim će uslediti razvedravanje, pa će posle podne biti pretežno sunčano i toplije. U istočnoj Srbiji jak zapadni i severozapadni vetar. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, suvo i toplije vreme. Tokom dana se očekuje postepeno razvedravanje, pa će posle podne u